Лос-Анджелес, США, , 11:53 — REGNUM Фильм «Рыжая Соня» по мотивам одноимённой серии комиксов всё ещё находится в разработке. Об этом 1 декабря пишет Comic Book.

Комиксы Дарья Драй © ИА REGNUM

О продолжении работы над фильмом рассказала актриса Ханна Джой-Кэймен. Она же исполнит в картине главную роль.

Дополнительные подробности производства кинокомикса пока не разглашаются. Известно лишь, что за сценарий картины будут отвечать Джоуи (ранее Джилл) Солоуэй и Гейл Симоне.

Читайте ранее в этом сюжете: «Важно знать себе цену» — Йоханссон рассказала о своём иске против Disney