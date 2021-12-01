Лос-Анджелес, США, 1 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Фильм «Рыжая Соня» по мотивам одноимённой серии комиксов всё ещё находится в разработке. Об этом 1 декабря пишет Comic Book.

Дарья Драй ИА REGNUM Комиксы

О продолжении работы над фильмом рассказала актриса Ханна Джой-Кэймен. Она же исполнит в картине главную роль.

Дополнительные подробности производства кинокомикса пока не разглашаются. Известно лишь, что за сценарий картины будут отвечать Джоуи (ранее Джилл) Солоуэй и Гейл Симоне.