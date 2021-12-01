Москва, , 11:53 — REGNUM США и узкая группа их союзников не могут и не должны претендовать на звание «маяка» демократии из-за хронических проблем со свободами, этим странам следует прекратить «демократизаторство» и отказаться от новых разделительных линий. Об этом говорится в опубликованном 1 декабря заявлении МИД России, посвящённом запланированному в США «Саммиту за демократию».

МИД России Santiago Casuriaga

«Для решения насущных проблем современности призываем всех зарубежных партнёров не заниматься «демократизаторством», не чертить новые разделительные линии, а вернуться к соблюдению норм международного права и на практике признать закреплённый в Уставе ООН принцип суверенного равенства государств», — заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Россия выступает за «межкультурный, межрелигиозный и межцивилизационный диалог. Такое взаимодействие важно для формирования объединительной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, виртуальный «Саммит за демократию» пройдёт 9 и 10 декабря, к участию приглашены 110 стран. Официальный представитель МИД РФМария Захарова ранее назвала идею таких переговоров «опасной и лицемерной».

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