Екатеринбург, 1 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. На Среднем Урале произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и автобус, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла ночью 1 декабря на трассе Екатеринбург — Щадринск — Курган. Водитель легкового автомобиль выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автобусом. Свердловчанин, находившийся за рулем легковой машины, погиб. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Опознать тело водителя пока не удалось. В ГИБДД сообщили, что при нем не нашли документы, удостоверяющие личность. По предварительным данным, автомобилем управлял екатеринбуржец 1998 года рождения.