* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:52 — REGNUM Представители делегации Узбекистана во главе со спецпредставителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым 30 ноября посетили Кабул, где провели встречи с членами временного правительства Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Афганистан (сс) Todd Huffman

«В частности, состоялись переговоры с руководством кабинета министров, в министерствах иностранных и внутренних дел, общественных работ, экономики и энергетики», — говорится в сообщении.

Представители Узбекистана и Афганистана обсудили текущую ситуацию в стране, усилия по оказанию афганскому народу гуманитарной и иной помощи, реализацию крупных инфраструктурных проектов в сферах энергетики и транспорта.

«Члены временного правительства Афганистана выразили искреннюю признательность президенту республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву за активную поддержку афганского народа в это трудное время, за оказываемую посильную помощь в мирном обустройстве страны, усилиях новых властей по обеспечению мира и стабильности на афганской земле», — сообщили в МИД Узбекистана.

Отмечается, что высокая оценка дана принятым Узбекистаном мерам по бесперебойным поставкам электроэнергии, функционированию узбекско-афганской границы, содействию восстановления деятельности международного аэропорта города Мазари-Шарифа, своевременному предоставлению гуманитарной помощи.

Также, представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заверили узбекскую сторону в том, что с территории страны никогда не будет исходить даже малейшая угроза Узбекистану и другим государствам региона и мира в целом.

Талибы* — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.