В Тюменской области за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19
Тюмень, 1 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2884 человек. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Сутками ранее число скончавшихся составляло 2872 — на 12 человек меньше.
Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области на 1 декабря подтвердили 81 191 случай заражения коронавирусом, вылечились 63 159 тюменцев.