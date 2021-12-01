Махачкала, 1 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Долги предприятий ЖКХ Северного Кавказа за свет достигли 16 млрд рублей. С начала текущего года объем долга вырос на 2,7 млрд рублей, сообщили 1 декабря в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

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«ЖКХ-организации макрорегиона за десять месяцев заплатили всего за 28% от общего объема потребленного ими энергоресурса. В процентах самая низкая платежная дисциплина — у предприятий ЖКХ Ингушетии (всего 2,3%)», — говорится в сообщении компании.

При этом, как уточнили в пресс-службе гарантирующего поставщика электроэнергии, долг Ингушетии на 1 ноября превысил 1,7 млрд рублей. А вот самая большая сумма долга у Дагестана — 5,3 млрд рублей.

В 2021 году накопила задолженностей и Карачаево-Черкесия — субъект, у которого предприятия ЖКХ на 1 января вообще не имели долгов. Спустя десять месяцев республика стала должна 265 млн рублей.

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