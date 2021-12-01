Седжон, Южная Корея, 1 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. После возобновления очных занятий в дошкольных и школьных в Южной Корее призвали активизировать вакцинацию подростков на фоне резкого роста числа новых случаев заболевания среди детей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на совместное заявление министра образования Ю Ын Хе и главы Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён.

Kenny J Lee Южная Корея

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Данное заявление они сделали 1 декабря в ходе брифинга в южнокорейском городе Седжон.

Представительницы двух ведомств отметили, что период вакцинации жителей страны в возрасте от 12 до 17 лет продлён до 22 января.

В течение двух недель, начиная с 13 декабря, медработники также будут вакцинировать школьников непосредственно в образовательных учреждениях.

Известно, что в сентябре число случаев заражения коронавирусом среди лиц в возрасте от 12 до 17 лет составило 3630 человек, в октябре — 4800 человек, а в ноябре — 6600 человек.

По оценкам правительства, за последние две недели 99,9% из 2990 человек в возрасте от 12 до 17 лет, у которых выявили коронавирус, не были вакцинированы.