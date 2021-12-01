Тбилиси, , 11:50 — REGNUM В Грузии на трассе международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс, идущей к границе с Россией, ввели ограничение на проезд из-за непогоды. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог Грузии.

КПП «Верхний Ларс» «Новости Владикавказа»

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По данным ведомства, на участке этой трассы между Гудаури и Коби запретили движение для автомобилей с прицепом или полуприцепом. Это вызвано тем, что на дороге много снега и гололёд.

Сообщается, что для других видов транспорта проезд допускается только по лавинозащитным тоннелям. Движение на трассе будут контролировать сотрудники патрульной полиции. Также из-за неблагоприятных метеоусловий полностью закрыто движение по дороге Жинвали — Барисахо — Шатили.

Стоит отметить, что трасса Мцхета — Степанцминда — Ларс является единственной дорогой, которая связывает Россию с Арменией.