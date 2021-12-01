Чебоксары, , 11:49 — REGNUM В Чебоксарах полицейские задержали пятерых жителей Марий Эл, которых обвинили в обмане женихов из Китая. Ущерб оценивается в 3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Интерес к подозрительной квартире по улице Шумилова в Чебоксарах первыми проявили наркополицейские, но вместо наркотиков они обнаружили гаджеты — ноутбуки, телефоны, банковские и сим-карты. В полиции отмечают, что «обстановка напоминала колл-центр».

Вызванная следственно-оперативная группа выяснила, что квартиру арендовали жители Марий Эл, а устройства использовались для выманивания денег у иностранцев, желающих познакомиться с девушками из России.

По словам начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Чувашии Михаила Игнатьева, обвиняемые через сайты знакомств находили объявления от мужчин и, выдавая себя за девушек, начинали переписку, цель которой — получить оплату за проезд и иные расходы после приглашения в страну для брака и совместного проживания. Правоохранители отмечают, что после поступления средств общение прекращалось.

В полиции отмечают, что в УМВД по городу Чебоксары поступило три заявления от потерпевших граждан из Китая (из Ухани, Синина и Ганьчжоу) в возрасте от 42 до 56 лет. По данным следствия, они перечислили злоумышленникам около 3 млн рублей. В ведомстве не исключают, что в ходе следствия могут быть установлены другие потерпевшие.

Трое злоумышленников арестованы, ещё двое находятся подпиской о невыезде. Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Чувашии полицейские задержали 32-летнюю женщину, которую подозревают в серии мошенничеств через сайт знакомств. Со слов потерпевших, она под разными предлогами выманивала деньги: то ей требовались средства на развитие бизнеса, то на лечение или аборт.

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