Рига, , 11:48 — REGNUM Введение санкций против России не поможет урегулировать конфликт на востоке Украины. Такое мнение на встрече глав МИД НАТО в Риге высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Мы считаем, что санкции не решат проблему, это не решило в прошлом, — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства. — Так что только путём введения санкций не удастся помочь Украине или другой стране».

«Мы видели, как санкции вводили против ряда стран, иногда мы сами становились объектами санкций, но это не решает проблемы. Если вместо санкций мы, например, выбираем сдерживание, то оно должно быть целенаправленным», — подчеркнул Чавушоглу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что для прекращения войны в Донбассе нужен прямой диалог Украины с республиками Донбасса. Он отметил, что по вопросу встречи «нормандской четвёрки» на уровне глав МИД Германия и Франция «проявили себя как пристрастную сторону». При этом дипломат добавил, что Украине не следует оказывать покровительство в её попытках отступить от Минских соглашений: подобное попустительство «может привести к опасному развитию событий».