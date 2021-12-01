Джакарта, , 11:48 — REGNUM Председательство Индонезии в G20 официально начинается 1 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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В Индонезии заявили о трёх приоритетах во время председательства в G20. Это глобальное здоровье, цифровая трансформация и энергетический переход.

Индонезия проведет первую встречу в Джакарте 7−8 декабря 2021 года и встречу представителей банков на Бали 9−10 декабря 2021 года.

Помимо стран G20, Индонезия пригласит Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Сингапур, Нидерланды и региональные организации, включая АСЕАН и Африканский союз.

Планируется, что в период председательства Индонезии в G20 с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года состоится более 150 встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия проведет демократический форум на Бали.

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