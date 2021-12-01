Петрозаводск, 1 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Республике Карелия за 2021 год ВИЧ выявлен у 165 жителей, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 1 декабря сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

ВИЧ

По предварительным данным на 1 ноября 2021 года, в Карелии ВИЧ-инфекцией заражены 2939 человек. Таким образом, заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 23,3 человека на 100 тыс. населения, в то время как в среднем по РФ — 37,2 человека на 100 тыс. населения.

«Поражённость ВИЧ-инфекцией населения Карелии с учётом умерших, выбывших и прибывших пациентов составляет 366,1 человека на 100 тысяч населения (РФ — 774,5 чел. на 100 тыс. населения)», — отметил Охлопков.

Как уточнил региональный министр, ВИЧ-инфекция в Карелии распространяется преимущественно половым путём — 88% пациентов заразились при гетеросексуальных половых контактах.

«Наиболее проблемные территории Карелии — Петрозаводск, Лахденпохский, Лоухский, Олонецкий, Пряжинский, Сегежский районы», — добавил Охлопков.

Отметим, что за весь период наблюдения в Карелии умерли 563 ВИЧ-инфицированных пациента, в том числе 11,5% — по причине развития СПИД.