Новосибирск, 1 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя областного суда Риммы Ш. в «превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства». Об этом сообщило региональное управление СКР.

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«По данным следствия, в июле 2018 года обвиняемая, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском районном суде города Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящегося в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После чего дала указание своему помощнику посредством факсимильной связи направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска. В результате распространения фигуранткой по делу сведений о предстоящих следственных действиях, лицом в отношении которого они планировались были предприняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что вину Римма Ш. по делу не признала. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.