Лос-Анджелес, США, 1 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала о своём иске против компании Disney в интервью для Associated Press (AP). Об этом 1 декабря сообщается в официальном Twitter-аккаунте AP Entertainment.

Marvel Cinematic Universe Скарлетт Йоханссон в роли «Чёрной вдовы»

https://twitter.com/APEntertainment/status/1465864979463159808

«Важно знать себе цену и уметь настоять на своём», — говорит актриса. Она также отметила, что киноиндустрия сильно изменилась за последние 30 лет. Если раньше высказываться о своём недовольстве было чревато потерей работы, то сейчас артисты могут бороться за свои права — во многом благодаря работе общественных движений, вроде #MeToo.

Напомним, что Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney за решение компании выпустить фильм «Чёрная вдова» одновременно в кинотеатрах и на сервисе Disney Plus. По словам актрисы, это является нарушением условий её контракта.