Калуга, 1 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В 2021 году в рамках акции «Вода России» волонтёры убрали пять тысяч кубометров мусора с 252 км берегов калужских водоёмов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Флешмоб #ЗАЧИСТУЮОКУ в рамках акции «Вода России»

В Ферзиковском, Перемышльском и Тарусском районах, а также в Калуге прошёл флешмоб «За чистую Оку», который стал завершающим областным мероприятием 2021 года Всероссийской акции по уборке берегов от мусора «Вода России», проходящей в рамках нацпроекта «Экология». В акции приняли участие представители органов власти, сотрудники госпредприятия «Калугаоблводоканал» и Управления Росреестра по Калужской области, педагоги и учащиеся школ, вузов и организаций дополнительного образования.

В 2021 году около 70 тысяч добровольцев убрали почти 4,6 тысяч кубометров мусора. В итоге свыше 250 км берегов калужских водоёмов стали чище.

«Приятно, что флешмоб объединил столько мотивированных, энергичных и позитивных экодобровольцев. Именно такое настроение и дружная работа всех участников позволяет Всероссийской акции «Вода России» оставаться такой масштабной и эффективной!» — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.