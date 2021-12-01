Кемерово, , 11:49 — REGNUM В арбитраж Кемеровской области подан банкротный иск, ответчиком по которому выступает ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс». Заявление ещё не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротный иск Kad.arbitr.ru

Иск от ООО «СтройМонтаж» поступил в суд 30 ноября 2021 года. Сумма заявленного долга — 18 599 345,75 рубля.

Компания-ответчик создана в феврале 2004 года, уставный капитал — 284,51 млн рублей. На предприятии трудятся почти 250 сотрудников. Руководит ООО Александр Истамгулов. Единственный собственник завода — московское ООО «Проспэрити», которое принадлежит Анатолию Торсукову (99% доли) и Петру Шишлакову.

По итогам 2020 года выручка завода составила 763 млн рублей против 840 млн рублей годом ранее.