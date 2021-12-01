Киев, , 11:44 — REGNUM По итогам текущего года государственный долг Украины снизится до уровня ниже 50% от ВВП страны. Об этом 1 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский, во время своего выступая в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, которое транслируют телеканалы страны.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период независимости — превысит $190 млрд. Это больше, чем в докризисном 2008 году и в 2013 году. Впервые с 2013 года мы снизим государственный долг до уровня ниже 50% от ВВП», — сказал он.

Также украинский президент рассказал, что власти страны выделят в 2022 году на финансирование безопасности и обороны $11,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что Вооруженные силы Украины стянули в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. военных.