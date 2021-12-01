Новотроицк, Оренбургская область, 1 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершили расследование уголовного дела о гибели трех маленьких детей при пожаре в городе Новотроицке. Материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, сообщает СУ СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

В нарушении требований пожарной безопасности, повлекшим по неосторожности смерть трех человек, обвинили 52-летнюю жительницу Новотроицка, являющуюся бабушкой погибших детей.

По данным следствия, до смертельного пожара в частном доме произошло не менее двух возгораний. Одно из них случилось из-за замыкания электропроводки. Женщина самостоятельно осуществила монтаж электропроводки в помещении веранды и в последующем в доме использовался электрический удлинитель с нарушенной изоляцией питающего электропровода. Кроме того, обвиняемая во время ремонта сняла ручки со створок окон дома и убрала их в помещение веранды, а также отключила автономные дымовые пожарные извещатели.

Днем 2 декабря 2020 года произошел пожар. В этот момент в доме находилась 29-летняя дочь обвиняемой и трое внуков в возрасте двух, четырех и шести лет. Вследствие отключения автономных дымовых пожарных извещателей возгорание обнаружили поздно. Выйти через дверь не представлялось возможным, так как горела веранда. Эвакуация через окна также оказалась невозможной из-за отсутствия ручек. В результате пожара наступила смерть трех детей от отравления угарным газом.

«Согласно заключению пожаро-технической экспертизы, причиной пожара явились тепловые проявления электрической энергии в электропроводке, образовавшиеся вследствие аварийных режимов работы в электросети жилого дома, и последующее воспламенение прилегающих горючих материалов. Очаг возгорания находился в верхнем объеме помещения веранды дома в месте расположения электрического удлинителя», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Радик Галимов.