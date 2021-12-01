Приштина, Сербия, 1 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Косово 30 ноября в результате исследования 1098 образцов выявили восемь носителей коронавируса, признаны излечившимися девять человек, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина. Косово

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 161 091 случай заражения, не считая сербского населения края, 157 796 пациентов излечились, 2984 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже более месяца суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 320.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 761 595 человек, при этом произведено уже свыше 1 615 360 инъекций вакцины.