Москва, , 11:42 — REGNUM Почти половина жителей России (47%) отрицательно относятся к идее совсем отменить оплату товаров и услуг бумажными деньгами, среди мужчин — 52%, среди женщин — 42%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Деньги ООО «АиФ-Адыгея»

Одобряют идею об отмене расчетов наличными деньгами 26% опрошенных, безразличны — 25%. Скорее не готовы к полному переходу на безналичные способы оплаты 48%, скорее готовы — 49% респондентов.

При этом большинство граждан (62%) согласны, что в ближайшие 20−30 лет бумажные деньги выйдут из оборота, а все расчеты будут происходить в цифровом виде. По мнению 27%, бумажные деньги не отменят и продолжат использовать.

Телефонный опрос проведен 8 ноября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, около половины жителей России (45%) предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами.

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