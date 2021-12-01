Москва, 1 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Всемирный день шоппинга и «Черная пятница» увеличили аудиторию крупнейших в России маркетплейсов на 40 и 4,4% соответственно. К такому выводу пришли аналитики рекламного программатика Platforma («Платформа больших данных»), совместного предприятия ВТБ и Ростелекома. По данным компании, 11 ноября во Всемирный день шоппинга количество уникальных домохозяйств, посетивших онлайн-маркетплейсы, увеличилось на 40% относительно предыдущего дня. В «Черную пятницу», 26 ноября, этот показатель вырос на 4,4% по сравнению с днем ранее.

Анна Алябьева ИА REGNUM Распродажа

Вместе с этим на следующий после начала распродажи день, то есть 12 и 27 ноября, аудитория маркетплейсов уменьшалась — на 18% и 1,4% соответственно. Несмотря на это аудитория все равно оставалась выше, чем накануне распродажи — на 15% и 3%.

При этом общая аудитория ведущих маркетплейсов во Всемирный день шоппинга оказалась на 10,4% выше, чем в «Черную пятницу». Год назад была похожая картина — разница составила 9% также в пользу 11.11. Это объяснимо тем, что Всемирный день шоппинга открывает череду осенних распродаж, переходящих в рождественские.

Данные показывают, что накануне распродажи активность снижается — пользователи ждут начала скидок. Например, если сравнить количество уникальных домохозяйств, посещавших сайты маркетпллейсов накануне Всемирного дня шоппинга и в аналогичный день недели тремя неделями ранее, то разница составит 3% (по сравнению с 20 октября). Однако, перед «Черной пятницей» аудитория выросла почти на 20% (относительно 18 ноября). Таким образом, по подсчетам Platforma, в период глобальных распродаж аудитория маркетплейсов-лидеров в этом году выросла на 17−35% относительно аналогичных дней недели несколькими неделями ранее. По сравнению с аудиторией распродаж в прошлом году в 2021 она увеличилась на 16% во Всемирный день шоппинга и на 40% в «Черную пятницу».

Год назад динамика была менее выраженная. Например, во Всемирный день шоппинга 2020 года число уникальных домохозяйств, посетивших маркетплейсы, выросла на 13% относительно дня накануне, то есть на 27 процентных пункта меньше, чем в этом году. В прошлогоднюю «Черную пятницу» прирост аудитории составил 5,5% к предыдущему дню, что на 1,1 п.п. выше, чем в 2021 году.