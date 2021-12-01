Москва, , 11:40 — REGNUM Россия готова к сотрудничеству по климатической повестке под эгидой ООН на равных с другими странами условиях. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Сергей Лавров Mid.ru

«Россия, будучи здесь в числе передовых стран, открыта самому передовому сотрудничеству под эгидой ООН», — заявил Лавров.

«В то же время будем пресекать попытки Запада, в частности США и Евросоюза, приватизировать климатическую повестку дня, использовать её для внедрения новых форм протекционизма и недобросовестной конкуренции», — указал он.