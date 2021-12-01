Сантандер, Испания, , 11:37 — REGNUM Восемь населенных пунктов, большинство из которых находятся на побережье Кантабрии, остаются в режиме желтой тревоги («риск») из-за плохих морских условий, снегопада в высокогорных районах и осадков, которые могут накапливаться до 40 литров на квадратный метр. Об этом пишет агентство EFE.

Снегопад Fanaru.com

Государственное метеорологическое агентство сообщает на своем сайте, что 1 декабря в Астурии, Кантабрии, Наварре и Стране Басков со второй половины дня активировано желтое предупреждение о сильных дождях.

Отмечается, что в регионах может выпасть до 40 литров осадков на квадратный метр за 12 часов.