Москва, , 11:36 — REGNUM НАТО придерживается откровенно деструктивной линии в отношении Украины. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Сергей Лавров Mid.ru

«К сожалению, ситуация серьёзно осложняется откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, превратить её, по выражению президента, в анти-Россию. Расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные манёвры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи наших границ. При этом нам пытаются диктовать, как должны себя вести вооружённые силы России на нашей собственной территории», — заявил Лавров.