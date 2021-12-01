Нью-Йорк, США, , 11:35 — REGNUM В Сети появился новый отрывок из второго сезона сериала «Ведьмак». Об этом 1 декабря пишет Comic Book.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

https://twitter.com/WezMan444/status/1465661804198219776

В ролике показано, как Геральт (Генри Кавилл) тренируется в замке Каэр Морхен и общается со своим наставником Весемиром (Ким Бодниа). Старый ведьмак отчитывает молодого за то, что он воспользовался Правом неожиданности и забрал с собой Цири (Фрейя Аллан).

Напомним, что премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря 2021 года. Как и первый сезон, он будет являться эксклюзивом сервиса Netflix.

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