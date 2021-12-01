Бухарест, 1 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон рассматривает Румынию в качестве надежного партнера по Североатлантическому альянсу и призывает Бухарест активизировать политическое и военное сотрудничество с США. Об этом говорится в поздравительном послании Госсекретаря США Энтони Блинкена по случаю национального праздника Румынии — «Дня единения», передает бухарестский канал Digi24.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

По словам Блинкена, в настоящее время Бухарест «по праву позиционирует себя с гарантом стабильности на натовских рубежах», и Белый Дом крайне заинтересован в поддержке подобного курса Румынии.

«Мы призываем румынских партнеров к совместной борьбе с угрозами и вызовами настоящего и будущего в Черноморском регионе», — отмечено, в частности, в послании.

Напомним, 1 декабря Румыния отмечает главный национальный праздник. По этому случаю в Бухаресте запланированы военный парад, массовые гуляния и праздничный салют.