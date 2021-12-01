Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Участковый уполномоченный полиции Санкт-Петербурга, его родной брат и двое соучастников стали фигурантами уголовного дела о незаконном завладении государственными наградами участников Великой Отечественной войны. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

СССР: Орден Отечественной войны 1 степени

Напомним, в сентябре текущего года в отношении участкового уполномоченного 26 отдела полиции УМВД России по Красногвардейскому району, его брата, а также двух их соучастников было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), а также ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, сотрудник органов внутренних дел с соучастниками создал устойчивую организованную группу с целью совершения мошенничества в отношении имущества умерших горожан.

«Кроме того, в настоящее время по результатам прокурорской проверки в отношении него также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение государственных наград)», — отметили в прокуратуре Петербурга.

Как выяснилось, в июне прошлого года участковый, находясь при исполнении служебных обязанностей, в ходе выезда на место происшествия в одну из квартир на Рябовском шоссе завладел государственными наградами за участие в Великой Отечественной войне — орденами «Отечественной войны 2 степени» и «Красной звезды».

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», — подытожили в ведомстве.