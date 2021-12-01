Москва, , 11:34 — REGNUM Россия не видит альтернатив Минскому комплексу мер в разрешении конфликта на Украине. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наша позиция неизменна: преодолеть внутриукраинский кризис можно лишь путём полного и последовательного выполнения Минского комплекса мер, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности и стал неотъемлемой частью международного права», — заявил Лавров.

«Залог успеха — прямой диалог между сторонами конфликта: Киевом, Донецком и Луганском. Россия готова и далее прилагать посреднические усилия в рамках контактной группы и нормандского формата», — указал он.