Минск, 1 декабря 2021, 11:33 — REGNUM Белоруссия готова прекратить транзит энергоносителей в страны Европы в случае закрытия Польшей границы с республикой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он добавил, что белорусы «не очень-то часто ездят в Евросоюз».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Лукашенко намерен посетить Крым, сославшись на имеющуюся договорённость с российским президентом Владимиром Путиным. Глава Белоруссии заявил также, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
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