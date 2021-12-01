Минск, 1 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Белоруссия готова прекратить транзит энергоносителей в страны Европы в случае закрытия Польшей границы с республикой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чём вы говорите?» — сказал Лукашенко.

Он добавил, что белорусы «не очень-то часто ездят в Евросоюз».

«Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идёт через нас?» — добавил Лукашенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Лукашенко намерен посетить Крым, сославшись на имеющуюся договорённость с российским президентом Владимиром Путиным. Глава Белоруссии заявил также, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.

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