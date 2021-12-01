Москва, , 11:33 — REGNUM Инфляция в России растет из-за увеличения импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляцию можно понизить за два-три года.

Михаил Хазин World Public Forum Dialogue of Civilizations

«Почему Набиуллина считает, что те, кто ее слушает, тоже ничего не понимают в денежно-кредитной политике? Как можно говорить об инфляции, не понимая, чем эта инфляция вызвана? — поинтересовался Хазин. — В России инфляция издержек, потому что большую часть товаров народного потребления мы получаем по импорту. И если при этом мы ставку понижаем, то это стимулирует импортозамещение, и инфляция падает. Если мы [ключевую] ставку повышаем, то закрываются внутренние производства, и инфляция растет, потому что растет доля импорта. По этой причине то, что говорит Набиуллина, выглядит как тяжелый бред».

Напомним, что ранее Набиуллина рассказала, сколько времени может понадобиться для снижения уровня инфляции.