Якутск, 1 декабря 2021, 11:39 — REGNUM 1 декабря на новогодней ёлке в Якутске зажгли огни. Мероприятие прошло торжественно и стало началом фестиваля «Зима начинается в Якутии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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В церемонии участвовали Якутский властелин холода Чысхаан и глава республики Айсен Николаев. Шла прямая трансляция того, как одновременно загораются огни на ёлках в разных городах и районах республики.
Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Зима начинается с Якутии» не будут проводить в этом году в обычном режиме. Формат меняют на онлайн из-за пандемии COVID-19.