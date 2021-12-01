Якутск, 1 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. 1 декабря на новогодней ёлке в Якутске зажгли огни. Мероприятие прошло торжественно и стало началом фестиваля «Зима начинается в Якутии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) Чысхаан — якутский Дед Мороз

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В церемонии участвовали Якутский властелин холода Чысхаан и глава республики Айсен Николаев. Шла прямая трансляция того, как одновременно загораются огни на ёлках в разных городах и районах республики.

«Сегодня на календаре 1 декабря, зима официально вступает в свои права, и начинается она с Якутии. По доброй традиции фестиваля, который мы отмечаем уже в десятый раз, в этот день мы зажигаем огни новогодних ёлок и передаем эстафету другим городам нашей необъятной страны! Тем самым мы приближаем самый волшебный праздник», — сказал в своём выступлении глава республики Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Зима начинается с Якутии» не будут проводить в этом году в обычном режиме. Формат меняют на онлайн из-за пандемии COVID-19.