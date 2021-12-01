Ульяновск, , 11:29 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с сенаторами и депутатами, которые представляют в федеральном парламенте регион, приоритеты бюджетной политики на ближайшие три года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских встретился с депутатами и сенаторами Ulgov.ru

В обсуждении бюджетных вопросов приняли участие депутаты Госдумы Михаил Авдеев, Владимир Кононов, Алексей Куринный, Сергей Морозов, Владислав Третьяк и сенатор Айрат Гибатдинов. Губернатор в своём вступительном слове пояснил, что в Ульяновской области практически завершили работу над главным финансовым документом на 2022 — 2024 годов, депутаты Законодательного собрания региона обсудят его 6 декабря.

«Бюджет на следующий год я определяю с двух сторон: как бюджет обеспечения социальных гарантий и бюджет финансового оздоровления. Это первый шаг глубокой системной работы по повышению эффективности бюджетной политики», — сказал Алексей Русских.

Приоритетным направлением в Ульяновской области остаётся социальная сфера, в которую в 2022 году планируется вложить более 69% всех расходов. При этом впервые за последние годы заложено полное обеспечение социальных обязательств и зарплата бюджетникам не на полгода, а почти на год (11,5 месяцев).

Скорректированы подходы к долговой политике. В настоящее время государственный долг Ульяновской области превышает 41 млрд рублей, из них по итогам работы с федеральным центром заместили бюджетными кредитами 13,5 млрд рублей, что позволило сэкономить свыше 700 млн рублей на обслуживание долга.

Алексей Русских ключевой задачей при сокращении заимствований назвал направление на инвестиционное развитие и капитальные вложения. Власти также рассчитывают в этой работе на федеральную поддержку, включая помощь депутатов и сенаторов. Губернатор отметил, что их «ресурс влияния» необходимо использовать «на все 100%».

«У нас уже есть общее понимание, по каким направлениям и объектам области нужно усиленное финансирование. Со своей стороны, я поставил задачу перед областным правительством войти в максимальное число федеральных проектов и программ», — написал Алексей Русских на своей странице в «Фейсбуке».

По его словам, в настоящее время финансовая помощь из федерального бюджета на 2022 год предусмотрена в сумме 18 млрд рублей. В завершение встречи Алексей Русских выразил благодарность парламентариям за эффективную совместную работу, направленную на развитие Ульяновской области.

Напомним, в ноябре 2021 года губернатор Алексей Русских заявлял, что регион получит дополнительную федеральную поддержку на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Речь идёт о сумме в 1 млрд рублей. А говоря о бюджете-2022, губернатор отметил, что доходы спроектированы на уровне 72,9 млрд рублей, что позволяет обеспечить выполнение всех социальных обязательств, включая поэтапное повышение заработной платы бюджетникам и МРОТ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Алексей Русских встречается с депутатами и сенаторами каждый месяц в рамках региональной недели. И одна из основных тем подобных встреч — бюджетная политика. Руководитель области уверен, что нужны «серьёзные финансовые затраты и системные шаги в бюджетной политике», чтобы повысить качество жизни людей.

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