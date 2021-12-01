Лос-Анджелес, США, , 11:29 — REGNUM Американский актёр Алек Болдуин дал первое интервью, посвящённое трагедии на съёмках фильма «Ржавчина». Об этом 1 декабря пишет издание Deadline.

Алек Болдуин Georges Biard

Болдуин рассказал о произошедших событиях телеведущему Джорджу Стефанопулосу в рамках интервью для вещателя ABC. Когда именно запись их диалога будет доступна в Сети и на ТВ — пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на съёмках фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из револьвера 45-го калибра в помощницу режиссёра Галину Хатчинс — оказалось, что оружие было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В последствии женщина скончалась в больнице от полученного ранения.

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