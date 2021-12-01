Лос-Анджелес, США, 1 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Американский актёр Алек Болдуин дал первое интервью, посвящённое трагедии на съёмках фильма «Ржавчина». Об этом 1 декабря пишет издание Deadline.

Georges Biard Алек Болдуин

Болдуин рассказал о произошедших событиях телеведущему Джорджу Стефанопулосу в рамках интервью для вещателя ABC. Когда именно запись их диалога будет доступна в Сети и на ТВ — пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на съёмках фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из револьвера 45-го калибра в помощницу режиссёра Галину Хатчинс — оказалось, что оружие было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В последствии женщина скончалась в больнице от полученного ранения.