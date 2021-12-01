Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Появление новых платных парковочных мест в Санкт-Петербурге облегчит размещение автомобилей жителей центра Петербурга и движение общественного транспорта. Об этом заявил 1 декабря председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Паркомат в новой зоне платной парковки в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Напомним, что 1 декабря открылась новая зона платной парковки на 71 улице в центре Петербурга, в дополнение к действующей с 2015 года пилотной зоне на 28 улицах.

«Надеемся, что это добавит удобства и комфорта, в первую, жителям домов, которые проживают в зоне платной парковки, потому что центральная зона станет свободнее», — заявил Кирилл Поляков.

Сегодня появилось пять тысяч платных парковочных мест в Центральном районе, в основном, в муниципальном округе Смольнинское. Тариф, утверждённый правительством Санкт-Петербурга, с сегодняшнего дня составляет 100 рублей/час для автомобилей категории B.

В комитете по транспорту также уверены, что платная парковка сократит время парковочных сессий, которые в среднем составляют не более двух часов. Это позволит коммунальщикам эффективнее убирать центральную часть Петербурга. В связи с погодными условиями в городе, этот вопрос стал наиболее актуальным.

Для разгрузки дорожного трафика также идут работу по совершенствованию движения общественного транспорта. Так например продлен маршрут автобуса №169А. Он теперь идёт от метро «Площадь Александра Невского», проезжает всю центральную часть и доезжает до метро «Чёрная речка».

Кирилл Поляков также напомнил, что перехватывающие парковки, находящиеся у ряда отдаленных станций метро, становятся бесплатными при использовании водителями карты «Подорожник» для проезда на общественном транспорте вместо автомобиля.

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