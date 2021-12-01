Москва, 1 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Россия последовательно защищает право государств мира самостоятельно определять собственную судьбу. Об этом 1 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Mid.ru Сергей Лавров

«Наша страна, которая внесла особый вклад в процесс деколонизации, категорически отвергает любые попытки навязывать внешнюю волю независимым странам и народам. Для нас неприемлемы ни попытки бывших метрополий заявлять некие особые права на Африканский континент, ни стремление Вашингтона действовать в духе доктрины Монро в Западном полушарии», — заявил Лавров.

«Продолжим защищать право каждого государства, каждого народа самому определить пути и модели своего развития», — указал он.