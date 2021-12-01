Джакарта, , 11:28 — REGNUM Индонезия проведет демократический форум на Бали, сообщает Kompas.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

Форум будет посвящен теме: «Демократия для человечества: обеспечение экономической и социальной справедливости во время пандемии».

Форум пройдет в гибридном формате, и пристальное внимание уделят протоколам здравоохранения.

Министры иностранных дел поделятся своим опытом в преодолении одной из трех основных проблем: бедность, неравенство и инклюзивность.

Демократический форум состоится на Бали 9 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки стран, в том числе Индонезия и Сингапур, немедленно ввели различные ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».

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