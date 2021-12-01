Индонезия проведет демократический форум на Бали
Джакарта, 1 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Индонезия проведет демократический форум на Бали, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Бали
Форум будет посвящен теме: «Демократия для человечества: обеспечение экономической и социальной справедливости во время пандемии».
Форум пройдет в гибридном формате, и пристальное внимание уделят протоколам здравоохранения.
Министры иностранных дел поделятся своим опытом в преодолении одной из трех основных проблем: бедность, неравенство и инклюзивность.
Демократический форум состоится на Бали 9 декабря 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, десятки стран, в том числе Индонезия и Сингапур, немедленно ввели различные ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон».