Буэнос-Айрес, , 11:26 — REGNUM Сотни гнезд краснокнижных пингвинов были уничтожены в аргентинской провинции Чубут из-за несанкционированного строительства дороги в природном заповеднике Пунта-Томбо. Возбуждено уголовное дело, сообщило южно-атлантическое новостное агентство MercpPress 30 ноября.

Пингвины мигрируют в Пунта-Томбо каждый сентябрь для гнездовья и высиживания потомства. Установленный строителями на побережье электрический забор уничтожил сотни взрослых птиц. Около 140 гнезд было разорено строительной техникой. Нанесенный местной фауне ущерб невосполним.

«Мы считаем, что строительство началось из-за желания местных жителей иметь прямой доступ к побережью. Для этого требуется получить разрешение от властей и провести исследование для анализа воздействия на окружающую среду. Работы без согласования с экологами нанесли непоправимый ущерб заповеднику», — подчеркивает прокурор Флоренсиа Гомес.

Заповедник Пунта Томбо площадью 210 гектаров является самым густонаселенным на континенте. На его территории каждый год гнездится более миллиона пингвинов. Здесь обитают и другие морские птицы: бакланы, чайки, крачки, поморники и кулики-сороки, а также млекопитающие: гуанако, мары, лисы, пикши.