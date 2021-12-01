Ереван, , 11:27 — REGNUM После того, как Азербайджан установил посты на дороге Горис — Капан, идущей по Сюникской области Армении, Ереван принял зеркальные меры. Об этом 1 декабря сообщил журналистам глава комитета госдоходов парламента Армении Рустам Бадасян.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он рассказал, что с 11 ноября с азербайджанской стороны начали действовать таможенные пункты. С 13 ноября таможенные посты были установлены с армянской стороны. С тех пор ни одна азербайджанская машина через посты не проезжала.

Бадасян сообщил, что пока таможенную службу на этом участке разместили в существующих строениях вместе с другими ведомствами. Со временем для таможенников построят отдельную инфраструктуру.

Напомним, граница между Азербайджаном и Арменией не согласована. В ноябре на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, Азербайджан установил посты на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию. Из-за этого несколько сёл в районе оказались частично отрезаны от инфраструктуры.

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