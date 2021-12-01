Кемерово, , 11:29 — REGNUM В Кемеровской области по итогам полевого сезона 2021 года обмолочено 588,8 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Урожай составил 1 млн 515 тысяч тонн зерна в амбарном весе. Это на 17,6% больше, чем в прошлом году (1 млн 288,8 тысяч тонн), и почти на 150 тысяч тонн больше планового показателя. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозе Кузбасса.

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«Полученный объём урожая зерна — наивысший за последние 10 лет. Его удалось достичь благодаря планомерному расширению посевных площадей, повышению плодородия почв и увеличению урожайности сельхозкультур», — отметил заместитель председателя правительства региона по агропромышленному комплексу Денис Ильин.

Средняя урожайность зерновых составила 25,6 ц/га, что выше уровня 2020 года на 2,2 ц/га. По этому показателю Кузбасс входит в тройку лидеров среди регионов Сибири наряду с Красноярским краем и Томской областью.