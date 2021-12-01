Москва, 1 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В РФ главной причиной спроса на потребительские кредиты остается падение реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM1 декабря заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков, финансового университета при правительстве РФ Ирина Ларионова.

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«Трудно не согласиться с опасениями Банка России относительно рисков перегрева на рынке необеспеченного потребительского кредитования из-за стремительно растущей долговой нагрузки населения, — сказала Ларионова. — Причин спроса на потребительские кредиты множество. Однако доминирующей остается снижение реальных доходов населения и макроэкономическая ситуация».

Экономист подчеркнула, что Банк России уже предпринял ряд мер, дабы охладить этот рынок.

«В то же время нельзя сбрасывать со счетов и то, что спрос на потребительские кредиты может переместиться в менее регулируемые сектора, что не снизит ни социальную напряженность, ни долговую нагрузку граждан, — сказала Ларионова. — Поэтому необходим комплекс скоординированных мер и на всех уровнях исполнительной власти и мегарегулятора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России вырос средний размер потребительского кредита.