Москва, , 11:25 — REGNUM С 1 декабря у некоторых категорий граждан России увеличилась пенсия. Это произошло за счёт индексации фиксированных страховых выплат. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПРФ).

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Автоматическая индексация коснулась трёх категорий российских пенсионеров. Так, выплаты увеличились у тех, кому в текущем месяце исполнилось 80 лет, у подавших заявление на перерасчет пенсионной выплаты, а также тех, кто завершил трудовую деятельность три месяца назад — в августе.

Добавим, что для жителей России, достигших 80 лет, размер фиксированной выплаты становится больше в два раза и составит 12 088,96 рубля. Сумма пенсии после перерасчёта из-за появления иждивенца, увеличивается на 30% за каждого иждивенца, а максимум их может быть трое. Для завершивших карьеру пенсионеров сумма индексируется с учётом индивидуальных пенсионных коэффициентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий в России в 2022 году будут выше, как это практикуется с 2019 года, темпов инфляции.

Добавим, что в проекте федерального бюджета заложено повышение пенсий неработающих пенсионеров на уровне 5,9% в 2022 году. С учётом этого размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в России составит 18 тыс. 521 рублей. Однако реальный уровень инфляции в России на конец октября текущего года уже превысил значение в 8,13%.