Москва, 1 декабря 2021, 11:24 — REGNUM С начала нынешнего года совокупное состояние миллиардеров из России увеличилось почти на $38 млрд. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на свои подсчеты на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Леонид Михельсон
Леонид Михельсон
Krassotkin

Уточняется, что указанный индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых владеют долями миллиардеры. При этом для некоторых компаний расчет делается на основе соотношения их капитализации к EBITDA, или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинге BBI насчитывается 500 наиболее богатых в мире людей.

Также указывается, что в этот рейтинг входит 27 жителей России и больше всего состояние выросло у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона — на $6 млрд до $30,8 млрд, что позволило ему стать первым среди российских миллиардеров по размеру состояния.

Второе место у одного из основных владельцев компании «Норникель» Владимира Потанина, чье состояние выросло с начла года на $21 млрд до $30 млрд. Третьим в списке идет основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — рост на $4,18 млрд до $27,2 млрд.

Четвертым в рейтинге идет бенефициар НЛМК Владимир Лисин — рост на $3,12 млрд до $27 млрд., пятым — совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов — рост на $4,3 млрд до $21,6 млрд.

В то же время, отмечается, что по состоянию на 1 ноября текущего года рост совокупного состояния богатейших жителей РФ составлял $65,6 млрд и потому за прошлый месяц они потеряли свыше $27 млрд.