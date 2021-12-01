Москва, , 11:24 — REGNUM С начала нынешнего года совокупное состояние миллиардеров из России увеличилось почти на $38 млрд. Об этом 1 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на свои подсчеты на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Леонид Михельсон Krassotkin

Уточняется, что указанный индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых владеют долями миллиардеры. При этом для некоторых компаний расчет делается на основе соотношения их капитализации к EBITDA, или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинге BBI насчитывается 500 наиболее богатых в мире людей.

Также указывается, что в этот рейтинг входит 27 жителей России и больше всего состояние выросло у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона — на $6 млрд до $30,8 млрд, что позволило ему стать первым среди российских миллиардеров по размеру состояния.

Второе место у одного из основных владельцев компании «Норникель» Владимира Потанина, чье состояние выросло с начла года на $21 млрд до $30 млрд. Третьим в списке идет основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — рост на $4,18 млрд до $27,2 млрд.

Четвертым в рейтинге идет бенефициар НЛМК Владимир Лисин — рост на $3,12 млрд до $27 млрд., пятым — совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов — рост на $4,3 млрд до $21,6 млрд.

В то же время, отмечается, что по состоянию на 1 ноября текущего года рост совокупного состояния богатейших жителей РФ составлял $65,6 млрд и потому за прошлый месяц они потеряли свыше $27 млрд.