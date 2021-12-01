Нур-Султан, , 11:24 — REGNUM В Мангистауской области Казахстана за 30 лет построено 1100 км автомобильных дорог и введены в эксплуатацию три железные дороги. Об этом сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автодорог Адайбек Калиев, передает BAQ.KZ.

К 30-летию Независимости в регионе открыт международный железнодорожный коридор «Узень-Берекет-Горган». Построены железные дороги «Боржакты-Ерсай» и «Бейнеу-Шалкар».

"В 90-е годы прошлого века протяженность автомобильных дорог области составляла всего 1 778 километров. За годы независимости построено еще более 1 тыс. км дорог, отремонтировано около 2 тыс. изношенных дорог, — сообщил руководитель управления.

По словам АдайбекаКалиева, министерством оказана поддержка в финансировании новых проектов, которые будут реализованы в следующем году.

«Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан была оказана поддержка в финансировании 6 проектов, которые реализуются в 2022 году. В следующем году будут проведены работы по строительству «10 км автомобильной дороги от села Баскудык до села Мангистау», строительство 4,3 км объездной дороги в селе Баскудык Мунайлинского района, реконструкция 37 км автомобильной дороги от водозаборного канала «МАЭК» до паромного комплекса «Курык», асфальтирование части «Тасмурун-Мастек, Мәстек-Кызан» дороги «Жынгылды-Шайыр-Шеркала», «Шетпе-Кызан», — сказал он.

По словам руководителя управления, в 2020 году асфальтовое покрытие уложено на 154 км дорог региона. Реконструировано 8 дорог, охватывающих 149 км. В этом году реконструируются 12 дорог областного и районного значения. Проложена также новая дорога около теплого пляжа в Актау. Это позволит развивать туризм в регионе.