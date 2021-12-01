Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин второй раз не явился в суде из-за плохого самочувствия, но передал судье через своего адвоката, что хочет лично задать вопросы полицейским, которые его задержали в аэропорту «Пулково». Об этом 1 декабря сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Напомним, задержание тренера из Новосибирска произошло 22 ноября в «Пулково». Сотрудники полиции применили физическую силу к 63-летнему мужчине, после того как он отказался надеть медицинскую маску и, по версии правоохранителей, оказал сопротивление при задержании. В отношении тренера заведено административное дело по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

25 ноября материалы дела поступили в Московский районный суд, однако рассмотреть их не удалось. Перед началом судебного заседания Ильин вновь отказался надеть маску, в связи с чем был удалён из зала. В отношении него был составлен еще один протокол за нарушение требований нормативных правовых актов правительства Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Петербурга. Перенесенное дело пытались рассмотреть на следующий день, но тренер в суд не явился, сославшись на плохое самочувствие.

1 декабря Московский районный суд предпринял попытку еще раз рассмотреть административное дело Ильина, но он в суд не явился. По словам адвокатов Ильин очень хочет участвовать в процессе лично, но пока не может, так как находится на больничном.

«Позиция у него патриотическая», — сообщил адвокат, он хочет лично задавать вопросы полицейским, настаивает на участии. Защитники также пояснили, что Ильин хочет провести лингвистическую экспертизу видеозаписи события в «Пулково» и уже обратился в экспертное учреждение», — отметили в ОПС.

Заседание отложено на 10 декабря.

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