Красноярск, 1 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Красноярске перед судом предстанет 33-летний местный житель по обвинению в покушении на убийство трёх человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления по региону, инцидент произошёл в рейсовом автобусе 15 июля.

Цитата из видео ГСУ СКР по Красноярскому краю В Красноярском крае перед судом предстанет обвиняемый в покушении на убийство трёх человек

Автобус следовал по маршруту Красноярск — Минусинск. Во время движения мужчина внезапно вытащил туристический нож и ударил им сидевшего рядом пассажира, затем водителя и женщину. В этот момент проснулся ещё один пассажир и пресёк действия нападавшего.

Следователям обвиняемый рассказал, что незадолго до нападения он начал бояться людей, опасаясь причинения вредя. В связи с этим он решил уехать из Красноярска в Абакан.

«Во время движения автобуса, находясь в салоне, он почувствовал, что его окружают люди, представляющие для него опасность, в связи с чем начал обороняться путем нанесения пассажирам и водителю ножевых ударов», — отметили в управлении.

По итогам экспертизы у мужчины выявлено временное психическое расстройство в форме алкогольного психоза, из-за чего он не осознавал в момент преступлению опасность своих действий. В суд направлено дело с постановлением о принудительном лечении обвиняемого.